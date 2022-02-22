Київ розглядає розрив дипвідносин із Росією – Зеленський
Вівторок, 22 лютого 2022, 12:17
Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії.
Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого
Пряма мова: "До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.
Пілся пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання".
Деталі: Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти "Північного потоку - 2" і повністю заблокувати його роботу.
Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.
Передісторія:
- Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).
- Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".