Київ розглядає розрив дипвідносин із Росією – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії.

Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого

Пряма мова: "До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.

Пілся пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання".

Деталі: Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти "Північного потоку - 2" і повністю заблокувати його роботу.

Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.

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