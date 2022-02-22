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Київ розглядає розрив дипвідносин із Росією – Зеленський

Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 11:17
Київ розглядає розрив дипвідносин із Росією – Зеленський
Володимир Зеленський, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії.

Джерело: прессконференція президентів України і Естонії за підсумками зустрічі 22 лютого

Пряма мова: "До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. 

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Пілся пресконференції я буду пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання". 

Деталі: Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів ввести санкції проти "Північного потоку - 2" і повністю заблокувати його роботу.

Згодом заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїнадипломатичні відносини
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