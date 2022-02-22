Бомбардувальники і штурмовики РФ проведуть маневри над Чорним морем

Росія перекинула в окупований Крим винищувачі-бомбардувальники, штурмовики та гелікоптери – і найближчими днями вони проведуть маневри над морем під приводом навчань.

Джерело: "Известия" з посиланням на джерела у військовому відомстві РФ, "Військово-промисловий кур'єр"

Деталі: На кримський півострів перекинуто угруповання авіації Південного військового округу РФ, її зосередження завершилося наприкінці минулого тижня. До її складу увійшли винищувачі-бомбардувальники, штурмовики та гелікоптери.

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Планується, що найближчими днями вони проведуть маневри над морем – відпрацюють "знищення кораблів супротивника, придушення наземних цілей та підтримку висадки десанту".

Джерела у військовому відомстві РФ розповіли, що в окупований Крим для участі в маневрах було перекинуто винищувачі Су-30СМ, винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25 та фронтові бомбардувальники Су-24М Південного військового округу РФ.

Також на півострів перебазувався загін вертольотів.

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До нього увійшли транспортно-штурмові Мі-8 АМТШ, ударні Мі-28 та розвідувально-ударні Ка-52.

Джерела уточнили, що літаки та вертольоти візьмуть участь у маневрах, які проходитимуть над акваторією Чорного моря.

На них пілоти відпрацюють спільні дії з авіацією та кораблями Чорноморського флоту.

Нагадаємо: Експерти українського Центру оборонних стратегій 21 лютого повідомляли, що в акваторії Азовського моря можлива "повна окупація українських морських просторів" і що Кремль може формувати "другий напрям висадки з моря".

20 лютого більше десяти російських кораблів пройшли через фарватерний прохід Кримського мосту до Азовського моря.

Міноборони РФ випустило офіційне повідомлення NOTAM щодо закриття повітряного простору над Азовським морем, мотивуючи це погіршенням безпекової ситуації на сході України.

Російські війська оточили Україну з півночі, зі сходу та з півдня, а також регулярно здійснюють якісь маневри під приводом навчань. При цьому влада РФ заперечує намір вести війну з Україною, а західні розвідки переконані в протилежному.