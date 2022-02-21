ЦОС: 150-тисячного війська РФ недостатньо для захоплення України, є гібридні сценарії 

Інформаційний дайджест Центру оборонних стратегій стосовно стану та перспектив агресії Російської Федерації проти України, що ґрунтується на даних, відомих станом на 20 лютого.

Експертна оцінка ситуації

Останнім часом ситуація значно ускладнилася. Все свідчить про прийняте президентом РФ рішення йти на суттєве загострення ситуації.

Найуразливішим залишається Схід України, не лише лінія фронту, а й Азовське море та вільні міста на узбережжі, вразливі для амфібійних операцій.

150 тисяч російського війська на кордонах України не достатньо для успішного здійснення (в тч завершення) повномасштабної стратегічної операції, так само як і захоплення (і утримання) Києва. Тому, ці сценарії, хоч вони і існують, є авантюрними для РФ. За нашими даними, сили безпеки і оборони перебувають в повній готовності до відбиття атак.

При цьому підвищується ризик гібридних сценаріїв – таких як: диверсії, кібератаки та іншого роду заходи. Дані оцінки базуються на раціональному підході. Однак керівництво РФ може виходити з інших оцінок власного потенціалу, наявних у ЗСУ спроможностей, волі до спротиву керівництва держави та українського суспільства. Не менш важливими можуть бути відмінні від наших оцінки щодо згуртованості Заходу, а також здатності Росії витримати санкційний тиск.

В Москві недвозначно натякають, що припинення "громадянської" війни в Україні залежить від гарантій безпеки РФ з боку США та НАТО.

У зв’язку з останніми подіями в акваторії Азовського моря зберігається ймовірність повної окупації українських морських просторів.

Ймовірно, Кремль формує другий напрям висадки з моря.

Збройні сили РФ поблизу кордону України

Оперативна обстановка. Ключові факти

Підконтрольні Росії НЗФ продовжують обстріли української території. За останній тиждень було зафіксовано більше 300 обстрілів уздовж лінії розмежування. Внаслідок чого загинуло двоє та поранено шість військовослужбовців ЗСУ. Крім цього, постраждали цивільні громадяни України та інфраструктура.

Продовжується переміщення військ РФ вздовж кордонів України та кораблів ВМФ РФ у Чорному та Азовському морях.

В ОРДЛО проводиться загальна мобілізація населення на для комплектування 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ. Значна частина забороненої Мінськими домовленостями зброї знаходиться поза місцями зберігання та використовується під час обстрілів ЗС України.

Продовжуються заходи примусової евакуації населення з ОРДЛО в РФ з метою поширення дезінформаційних наративів та створення медійної картинки гуманітарної катастрофи начебто спричиненої Україною. За повідомленнями РФ здійснено примусове переміщення більше 50 тисяч осіб (станом на ранок 21 лютого вже понад 61 тисяча – УП).

Продовжено на невизначений час спільні навчання ЗС РФ та ЗС Білорусі "Союзна рішучість – 2022".

20.02 більше десяти російських кораблів пройшли через фарватерний прохід Кримського мосту до Азовського моря. Міноборони РФ випустило офіційне повідомлення NOTAM щодо закриття повітряного простору над Азовським морем мотивуюче це погіршенням безпекової ситуації на Сході України.

Геополітичний вимір

Держсекретар США зазначив, що події в Україні розгортаються так, як і попереджали американці: у напрямку вторгнення. Хоча, на переконання Вашингтону, Путін вже прийняв рішення, допоки межу не перетнули танки все ще залишається простір для дипломатії.

Держсекретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що російські військові не повертаються в РФ після завершення навчань "Союзна рішучість".

Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову. В ній йшлося про заходи із деескалації ситуації на Донбасі.

Макрон виступив із пропозицією організації зустрічі на найвищому рівні усіх зацікавлених сторін (європейців, союзників, росіян та українців) з метою визначення нового порядку "миру та безпеки в Європі".

Хоча поки що не зрозуміло про що саме йдеться, по формі така заява суперечить позиції решти країн-колективного Заходу, що засади європейської архітектури безпеки не мають змінюватися, адже базуються на нормах та принципах міжнародного права, Статуті ООН та Заключному Гельсінському Акті.

Путін знову наголосив на необхідності того, "щоб США та НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення гарантій безпеки та відреагували на них конкретно і по суті". Таким чином, у Москві недвозначно натякають, що припинення "громадянської" війни в Україні залежить від гарантій безпеки РФ.

За версією Кремля, в ескалації ситуації винен Київ, котрий отримує західну зброю і прагне силового вирішення конфлікту, що спричиняє евакуацію мирних жителів окупованих територій до Росії.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства попереджає, що якщо не зупинити Путіна в Україні, то він розпочне нові війни з іншими державами такими як країни Балтії.

Президент Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що "усі мають підтримати Україну безумовно – інакше ми не демократи, не християни, не європейці".

Можливі сценарії

Збільшуються ризики щодо можливого проведення обмежених операцій угрупуваннями РФ у першу чергу на Сході України. Найбільш уразливими напрямками російської агресії лишаються – ОРДЛО, акваторії Чорного та Азовського морів, а також під постійною загрозою перебувають кібер- та інфопростори України.

Залишаються ймовірними відразу декілька сценаріїв подальшого ведення війни РФ проти України, чергова активна фаза яких розпочалась минулого тижня.

"Керівництво ЛДНР" може звернутися до керівництва РФ із проханням надати військову допомогу для захисту від "наступу України".

Не менш вірогідним варіантом лишається проведення "миротворчої операції з примушення України до миру", входження військ РФ (або менш ймовірно ОДКБ) на територію т.зв. "ЛДНР", висування Росією ультиматуму Україні, а в разі неотримання згоди – завдання вибіркових ракетно-авіаційних ударів по об‘єктах ППО, РЕБ, пунктах управління.

Росія намагається створити умови, щоб нав’язати свій варіант вирішення конфлікту, що, зокрема, передбачає: зміну керівництва держави, внесення змін в Конституцію України, відмову від вступу в НАТО, федералізацію, прямий діалог із російськими проксі- силами на окупованих територіях з метою надання їм суб’єктності.