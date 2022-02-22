Бомбардировщики и штурмовики РФ проведут маневры над Черным морем

Россия перебросила в оккупированный Крым истребители-бомбардировщики, штурмовики и вертолеты – и в ближайшие дни они проведут маневры над морем под предлогом учений.

Источник: "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве РФ, "Военно-промышленный курьер"

Детали: На крымский полуостров переброшена группировка авиации Южного военного округа РФ, ее сосредоточение завершилось в конце прошлой недели. В ее состав вошли истребители-бомбардировщики, штурмовики и вертолеты.

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Планируется, что в ближайшие дни они проведут маневры над морем – отработают "уничтожение кораблей противника, подавление наземных целей и поддержку высадки десанта".

Источники в военном ведомстве РФ рассказали, что в оккупированный Крым для участия в маневрах были переброшены истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Южного военного округа РФ.

Также на полуостров перебазировался отряд вертолетов.

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В него вошли транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ, ударные Ми-28 и разведывательно-ударные Ка-52.

Источники уточнили, что самолеты и вертолеты примут участие в маневрах, которые будут проходить над акваторией Черного моря.

На них пилотам предстоит отработать совместные действия с авиацией и кораблями Черноморского флота.

Напомним: Эксперты украинского Центра оборонных стратегий 21 февраля сообщали, что в акватории Азовского моря возможна "полная оккупация украинских морских пространств" и что Кремль может формировать "второе направление высадки с моря".

20 февраля более десяти российских кораблей прошли через фарватерный проход Крымского моста к Азовскому морю.

Минобороны РФ выпустило официальное сообщение NOTAM о закрытии воздушного пространства над Азовским морем, мотивируя это ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Российские войска оцепили Украину с севера, с востока и с юга, а также регулярно совершают какие-то маневры под предлогом учений. При этом власти РФ отрицают намерение вести войну с Украиной, а западные разведки убеждены в обратном.