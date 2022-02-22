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Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 13:57
Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів
Борис Джонсон. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання квазі-республік "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив під час виступу у парламенті, пише "Європейська правда".

Джонсон заявив, що під санкції потрапили п’ять російських банків: банк "Росія"; Промсвязьбанк; Генбанк; Чорноморський банк розвитку та реконструкції; Індустріальний ощадний банк.

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Також санкції запроваджені проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

За його словами, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі.

Джонсон попередив, що необхідно підготуватися до наступного кроку Росії після того, як минулої ночі вона "кричуще порушила" мирні угоди.

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За його словами, наказ Путіна щодо нібито "миротворчих" військ на окупованих територіях "означає поновлене вторгнення в цю країну".

"Росія зараз встановлює привід для повномасштабного наступу", – сказав він.

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Теми: Велика БританіяРосіясанкціїОРДЛО
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