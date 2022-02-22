Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання квазі-республік "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив під час виступу у парламенті, пише "Європейська правда".

Джонсон заявив, що під санкції потрапили п’ять російських банків: банк "Росія"; Промсвязьбанк; Генбанк; Чорноморський банк розвитку та реконструкції; Індустріальний ощадний банк.

Також санкції запроваджені проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

За його словами, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі.

Джонсон попередив, що необхідно підготуватися до наступного кроку Росії після того, як минулої ночі вона "кричуще порушила" мирні угоди.

За його словами, наказ Путіна щодо нібито "миротворчих" військ на окупованих територіях "означає поновлене вторгнення в цю країну".

"Росія зараз встановлює привід для повномасштабного наступу", – сказав він.

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