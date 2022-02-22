Британия ввела санкции против российских банков и олигархов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание квази-республик "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда".

Джонсон заявил, что под санкции попали пять российских банков: банк "Россия"; Промсвязьбанк; Генбанк; Черноморский банк развития и реконструкции; Индустриальный сберегательный банк.

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Также санкции введены против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархам. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а лицам будет запрещено приезжать в страну.

По его словам, это первый этап санкций и будут следующие, если Путин пойдет дальше.

Джонсон предупредил, что необходимо подготовиться к следующему шагу России после того, как минувшей ночью она "вопиюще нарушила" мирные соглашения.

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По его словам, приказ Путина о якобы "миротворческих" войсках на оккупированных территориях "означает возобновленное вторжения в эту страну".

"Россия сейчас устанавливает повод для полномасштабного наступления", – сказал он.

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