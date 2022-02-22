Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський подякував Ердогану за підтримку

Мазуренко Альона Вівторок, 22 лютого 2022, 15:58
АНКАРА 2020 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: Twitter президента України

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ.

Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини".

Що було раніше: Ердоган розкритикував рішення Росії визнати незалежність сепаратистських утворень "ЛНР" та "ДНР".

Щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського про спільний саміт Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини, Ердоган сказав: "Якщо члени Ради Безпеки ООН та інші країни погодяться, ми займемо своє місце на цій зустрічі".

Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би стати посередником у відносинах України і Росії, але російська сторона одразу відкинула пропозицію.

Саме завдяки президенту Туреччини Україні вдолося визволити деяких політв'язнів Кремля. 

В останній час двосторонні відносини Анкари і Москви дещо погіршилися. 

Теми: ЕрдоганЗеленськийРосіяТуреччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Байден обговорить із союзниками ситуацію в Україні

Виробник бойових ракет "Луч" віддав ЗСУ всю експортну продукцію

Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Усі новини...
Ердоган
Генсек НАТО обговорив з Ердоганом нарощування Росії довкола України
Ердоган після візиту в Україну захворів на Covid, Зеленський відреагував
Зеленський погодився на зустріч з Путіним у Туреччині – Ердоґан
Останні новини
10:14
Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої
10:06
СБУ нагадує, куди потрібно повідомляти про ворожу техніку
09:52
UPS та FedEx призупинили доставку посилок в Україну
09:50
"Енергоатом": Інформація про захоплення Запорізької АЕС росіянами – фейк
09:48
Джонсон про ядерні погрози Путіна: відволікаючий маневр
09:47
Британія запроваджує санкції проти центробанку РФ
09:44
ЗМІ: У РФ заборонили іноземцям продавати російські цінні папери
09:44
відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій
09:40
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Польщі
09:08
Обстріл мирного Житомира у неділю: ворог застосовував "Іскандер"
Усі новини...