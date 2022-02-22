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Зеленський подякував Ердогану за підтримку

Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 14:58
Зеленський подякував Ердогану за підтримку
АНКАРА 2020 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: Twitter президента України

Пряма мова: "Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ.

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Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини і Німеччини".

Що було раніше: Ердоган розкритикував рішення Росії визнати незалежність сепаратистських утворень "ЛНР" та "ДНР".

Щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського про спільний саміт Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини, Ердоган сказав: "Якщо члени Ради Безпеки ООН та інші країни погодяться, ми займемо своє місце на цій зустрічі".

Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би стати посередником у відносинах України і Росії, але російська сторона одразу відкинула пропозицію.

Саме завдяки президенту Туреччини Україні вдолося визволити деяких політв'язнів Кремля. 

В останній час двосторонні відносини Анкари і Москви дещо погіршилися. 

Теми: ЕрдоганЗеленськийРосіяТуреччина
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