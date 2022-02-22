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Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 14:58
Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку
АНКАРА 2020 ГОДА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: Twitter президента Украины

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины по поводу последних провокативных решений РФ.

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Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии".

Что было раньше: Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость сепаратистских образований "ЛНР" и "ДНР".

Относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".

Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел стать посредником в отношениях Украины и России, но российская сторона сразу отвергла предложение.

Именно благодаря президенту Турции Украине удалось освободить некоторых политзаключенных Кремля.

В последнее время двусторонние отношения Анкары и Москвы несколько ухудшились.

Темы: ЭрдоганЗеленскийРосcияТурция
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