Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Источник: Twitter президента Украины
Прямая речь: "Провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины по поводу последних провокативных решений РФ.
Также поблагодарил за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии".
Что было раньше: Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость сепаратистских образований "ЛНР" и "ДНР".
Провів телефонну розмову з @RTErdogan. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради Безпеки ООН за участю 🇺🇦 🇹🇷 🇩🇪.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022ВИДЕО ДНЯ
Относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".
Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел стать посредником в отношениях Украины и России, но российская сторона сразу отвергла предложение.
Именно благодаря президенту Турции Украине удалось освободить некоторых политзаключенных Кремля.
В последнее время двусторонние отношения Анкары и Москвы несколько ухудшились.