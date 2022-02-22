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Тривають контрдиверсійні заходи СБУ: заборонено в'їзд 12 іноземцям, затримано 9 злочинців

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 16:43

Від початку контрдиверсійних заходів Служба безпеки України затримала 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку, 12 іноземцям було заборонено в’їзд в Україну.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "СБУ продовжує комплексні заходи для запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. По всій країні проходять багатоетапні навчання, у ході яких здійснюється цілий комплекс профілактичних заходів".

Деталі: Повідомляється про вилучення з обігу 2 вибухових пристроїв, 10 одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, у тому числі двох бойових гранат РГД-5 та Ф-1.

Під час проведення комплексних заходів затримано 9 осіб, які перебували у загальнодержавному розшуку за вчинення тяжких злочинів.

За матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну 12 іноземцям, причетним до підривної діяльності проти державної безпеки нашої країни. 150-ти особам відмовили в пропуску через держкордон.

Повідомляється, що за викритими фактами протиправної діяльності зареєстровано понад 170 кримінальних проваджень

Нагадаємо: З 15 лютого в більшості регіонах України СБУ проводить масштабні контрдиверсійні навчання. Посилена увага приділяється відпрацюванню дій щодо захисту державного кордону та стратегічно важливих об’єктів.

Тренування проводяться в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Теми: СБУ
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