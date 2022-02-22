Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Контрдиверсионные меры СБУ: запрещен въезд 12 иностранцам, задержаны 9 преступников

Валентина РоманенкоВторник, 22 февраля 2022, 16:43

С начала контрдиверсионных мероприятий Служба безопасности Украины задержала 9 человек, находившихся в общегосударственном розыске, 12 иностранцам был запрещен въезд в Украину.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. По всей стране проходят многоэтапные учения, в ходе которых осуществляется целый комплекс профилактических мероприятий".

Детали: Сообщается об изъятии из оборота 2 взрывных устройств, 10 единиц стрелкового оружия, боеприпасов, в том числе двух боевых гранат РГД-5 и Ф-1.

Во время проведения комплексных мероприятий задержаны 9 человек, находившиеся в общегосударственном розыске за совершение тяжких преступлений.

По материалам СБУ запрещен въезд в Украину 12 иностранцам, причастным к подрывной деятельности против государственной безопасности нашей страны. 150-ти лицам отказано в пропуске через госграницу.

Сообщается, что по разоблаченным фактам противоправной деятельности зарегистрировано более 170 уголовных производств

Напомним: С 15 февраля в большинстве регионов Украины СБУ проводит масштабные контрдиверсионные учения. Усиленное внимание уделяется отработке действий по защите государственной границы и стратегически важных объектов.

Тренировки проводятся в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

Темы: СБУ
powered by lun.ua
Главное сегодня

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Все новости...
СБУ
"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО
Теракты в церквях УПЦ МП планировались в Харькове - СБУ
Обстрел детсада и школы СБУ расследует как теракт
Последние новости
10:37
Где купить лекарства: список работающих аптек
10:30
Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк
10:28
На въезд во Львов большие очереди, но ситуация в городе спокойная – Садовый
10:23
Переговоры с россиянами должны начаться в течении часа
10:14
карта32 страны закрыли небо для самолетов России
10:14
Мариуполь и Волноваха – самые горячие точки Донбасса, ведутся бои
10:06
СБУ напоминает, куда нужно сообщать о вражеской технике
09:52
UPS и FedEx приостановили доставку посылок в Украину
09:50
"Энергоатом": Информация о захвате Запорожской АЭС россиянами – фейк
09:48
Джонсон о ядерных угрозах Путина: отвлекающий маневр
Все новости...