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Контрдиверсионные меры СБУ: запрещен въезд 12 иностранцам, задержаны 9 преступников

Валентина РоманенкоВторник, 22 февраля 2022, 15:43

С начала контрдиверсионных мероприятий Служба безопасности Украины задержала 9 человек, находившихся в общегосударственном розыске, 12 иностранцам был запрещен въезд в Украину.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "СБУ продолжает комплексные меры по предотвращению и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства. По всей стране проходят многоэтапные учения, в ходе которых осуществляется целый комплекс профилактических мероприятий".

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Детали: Сообщается об изъятии из оборота 2 взрывных устройств, 10 единиц стрелкового оружия, боеприпасов, в том числе двух боевых гранат РГД-5 и Ф-1.

Во время проведения комплексных мероприятий задержаны 9 человек, находившиеся в общегосударственном розыске за совершение тяжких преступлений.

По материалам СБУ запрещен въезд в Украину 12 иностранцам, причастным к подрывной деятельности против государственной безопасности нашей страны. 150-ти лицам отказано в пропуске через госграницу.

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Сообщается, что по разоблаченным фактам противоправной деятельности зарегистрировано более 170 уголовных производств

Напомним: С 15 февраля в большинстве регионов Украины СБУ проводит масштабные контрдиверсионные учения. Усиленное внимание уделяется отработке действий по защите государственной границы и стратегически важных объектов.

Тренировки проводятся в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

Темы: СБУ
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