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Росія підбила власний БТР і видала його за український – розслідування

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 16:12
Росія підбила власний БТР і видала його за український – розслідування
Нібито український БТР, скриншот

Російський "Перший канал" показав кадри з місця нібито знищення російськими військовими "українського" бронетранспортера. Однак виявилося, що це російська модифікація БТР, а на озброєнні України таких машин немає.

Джерело: фахівці з розслідувальної групи Oryx, які займаються аналізом даних про озброєння із відкритих джерел, "Новая газета"

Деталі: У репортажі "Першого" йдеться, що нібито 21 лютого на території ОРДО, неподалік кордону з Росією, військові РФ "знешкодили українську диверсійно-розвідувальну групу" та "пострілом із гранатомета підбили її БТР".

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Відповідний репортаж розпочинається на 5-й хвилині відео.

Експерти Oryx проаналізували кадри телеканалу з місця подій і з'ясували, що на них зображена російська модифікація БТР-70М. Водночас, за даними Oryx, така техніка не перебуває на обліку в українській армії.

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У дослідницькій групі додали, що БТР на відео "був пофарбований у спробі зробити його схожим на український".

 

Нагадаємо: 21 лютого російська пропаганда через підконтрольні медіа поширила дуже схоже повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група "українських диверсантів".

Повідомлялося, що обидві БМП було підбито, а п'ятьох "диверсантів" знищено.

Теми: РосіяпропагандаЗМІбойові дії
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