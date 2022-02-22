Россия подбила собственный БТР и выдала его за украинский – расследование

Российский "Первый канал" показал кадры с места якобы уничтожения российскими военными "украинского" бронетранспортера. Однако оказалось, что это российская модификация БТР, а на вооружении Украины таких машин нет.

Источник: специалисты из расследовательской группы Oryx, которые занимаются анализом данных о вооружении из открытых источников, "Новая газета"

Детали: В репортаже "Первого" говорится, что якобы 21 февраля на территории ОРДО, недалеко от границы с Россией, военные РФ "обезвредили украинскую диверсионно-разведывательную группу" и "выстрелом из гранатомета подбили ее БТР".

Соответствующий репортаж начинается на 5-й минуте видео.

Эксперты Oryx проанализировали кадры телеканала с места событий и выяснили, что на них запечатлена российская модификация БТР-70М. При этом, по данным Oryx, такая техника не состоит на учете в украинской армии.

В исследовательской группе добавили, что БТР на видео "был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский".

Напомним: 21 февраля российская пропаганда через подконтрольные медиа распространила очень похожее сообщение, что якобы две украинские боевые машины пехоты въехали на территорию РФ, и что перед этим туда вошла группа неких "украинских диверсантов".

Сообщалось, что обе БМП были подбиты, а пятеро "диверсантов" уничтожены.