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Казахстан не визнає "республіки" ОРДЛО та відкидає відправлення туди військ ОДКБ

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 18:34
Тлеуберді, фото: "риа новости"

Казахстан пояснив, що наразі не визнає окуповані Росією частини Донбасу як незалежні, посилаючись на міжнародне право. Також країна відкидає відправлення в Україну військ ОДКБ, яку називають "російським НАТО".

Джерело: Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, якого цитує Tengrinews.kz, російський "Интерфакс"

Пряма мова Тлеуберді: "Офіційна позиція Казахстану зараз розробляється. Найближчим часом відбудеться засідання Ради безпеки, на якому ми офіційно приймемо позицію Казахстану.

Але маю запевнити: питання про визнання Казахстаном "Донецької та Луганської Народних республік" не стоїть. Ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів статуту ООН".

Він також назвав неможливим відправлення військовослужбовців сил ОДКБ до Луганської та Донецької області України. Тлеуберді нагадав, що "статут суворо обмежує застосування військових та миротворчих сил: вони можуть застосовуватися лише на просторі ОДКБ".

Нагадаємо: Рада федерації підтримала звернення президента РФ Володимира Путіна щодо використання російських військових в Україні.

Теми: КазахстанРосіяокупаціяДонбас
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