Казахстан не признает "республики" ОРДЛО и исключает отправку туда войск ОДКБ

Казахстан отметил, что на данный момент не признает оккупированные Россией части Донбасса как независимые, ссылаясь на международное право. Также страна исключает отправку в Украину войск ОДКБ, которую называют "российским НАТО".

Источник: министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, которого цитирует Tengrinews.kz, российский "Интерфакс"

Прямая речь Тлеуберди: "Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается. В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности, на котором мы официально примем позицию Казахстана.

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Но должен заверить: вопрос о признании Казахстаном "Донецкой и Луганской Народных республик" не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН".

Детали: Он также назвал невозможным отправку военнослужащих сил ОДКБ в Луганскую и Донецкую области Украины. Тлеуберди напомнил, что "устав строго ограничивает применение военных и миротворческих сил: они могут применятся только на пространстве ОДКБ".

Напомним: Совет Федерации поддержал обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских военных в Украине.