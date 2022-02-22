Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі
Рада федерації отримала звернення президента РФ Володимира Путіна щодо використання російських військових за кордоном.
Джерело: спікер верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко, яку цитує російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Вношу додатково до порядку денного питання розгляду даного звернення".
Деталі: Матвієнко запропонувала розглянути це звернення на нинішньому засіданні у відкритому режимі.
Вона заявила, що звернення вже розглянуте комітетами Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва, оборони, міжнародних справ та радою палати.
Оновлено: Матвієнко зазначила: "Виходимо з того, що це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі"
Радфед дозволив використати армію за кордоном.
Нагадаємо: У березні 2014 року Рада Федерації таким самим чином дала згоду Путіну на введення російських Збройних сил РФ на територію Криму.
Передісторія:
- Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
- Ці документи передбачають і направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру".
- В ніч на 22 лютого очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.