Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі

Рада федерації отримала звернення президента РФ Володимира Путіна щодо використання російських військових за кордоном.

Джерело: спікер верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко, яку цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Вношу додатково до порядку денного питання розгляду даного звернення".

Деталі: Матвієнко запропонувала розглянути це звернення на нинішньому засіданні у відкритому режимі.

Вона заявила, що звернення вже розглянуте комітетами Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва, оборони, міжнародних справ та радою палати.

Оновлено: Матвієнко зазначила: "Виходимо з того, що це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі"

Радфед дозволив використати армію за кордоном.

Нагадаємо: У березні 2014 року Рада Федерації таким самим чином дала згоду Путіну на введення російських Збройних сил РФ на територію Криму.

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