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Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 17:00
Путін отримав згоду Ради федерацій використовувати армію на Донбасі
Радфед. фото з офіційного сайту

Рада федерації отримала звернення президента РФ Володимира Путіна щодо використання російських військових за кордоном.

Джерело: спікер верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко, яку цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Вношу додатково до порядку денного питання розгляду даного звернення".

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Деталі: Матвієнко запропонувала розглянути це звернення на нинішньому засіданні у відкритому режимі.

Вона заявила, що звернення вже розглянуте комітетами Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва, оборони, міжнародних справ та радою палати.

Оновлено: Матвієнко зазначила: "Виходимо з того, що це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі"

ВІДЕО ДНЯ

Радфед дозволив використати армію за кордоном.

Нагадаємо: У березні 2014 року Рада Федерації таким самим чином дала згоду Путіну на введення російських Збройних сил РФ на територію Криму.

Передісторія:

  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Ці документи передбачають і направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру".
  • В ніч на 22 лютого очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.

Теми: РосіявійнаОРДЛО
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