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Путин заявил, что признал за ОРДЛО всю Луганскую и всю Донецкую область

Евгений КизиловВторник, 22 февраля 2022, 17:51
Путин заявил, что признал за ОРДЛО всю Луганскую и всю Донецкую область
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, признав ОРДЛО, он признал и границы территорий, закрепленные в "конституциях республик", то есть всю Луганскую и всю Донецкую области.

Источник: Путин на пресс-конференции в Кремле 22 февраля

Прямая речь: "Мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию, а в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины".

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Детали: По словам Путина, он понимает, что это "спорный вопрос", и он надеется на его решение в ходе переговоров между Украиной и "руководством республик".

Он добавил, что на данный момент это невозможно, потому что на Донбассе ведутся бои, однако он надеется, что такие переговоры состоятся в будущем.

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Почему это важно: Таким образом, Путин подтвердил, что российские войска, которым уже позволено зайти в так называемые "ЛНР" и "ДНР", могут участвовать в наступательных операциях на подконтрольные Киеву территории Луганской и Донецкой областей.

На этой карте Минобороны от 2020 года видно, что оккупированная территория ОРДЛО занимает относительно небольшую часть Луганщины и Донетчины.

 

Темы: ПутинОРДЛОграница
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