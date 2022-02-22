Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 18:46
ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань
Фото: Getty Images

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Про це повідомив Жан-Ів Ле Дріан, глава МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Ле Дріан назвав рішення Росії про визнання ОРДЛО явним порушенням міжнародного права.

Реклама:

"Ми одностайно погодили пакет санкцій. Дякую пану Боррелю за роль, яку він відіграв у цьому", - сказав Ле Дріан.

"Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, під санкції потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. 

ВІДЕО ДНЯ

Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Їх, за словами Борреля, можна розділити на кілька груп. Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку  російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних за прийняття рішення на визнаних територіях. 

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Боррель також наголосив, що ЄС готовий і далі карати Росію, якщо у цьому буде потреба.

Теми: ЄСсанкціїДерждумаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: