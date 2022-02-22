Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 19:46
Фото: Getty Images

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Про це повідомив Жан-Ів Ле Дріан, глава МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Ле Дріан назвав рішення Росії про визнання ОРДЛО явним порушенням міжнародного права.

"Ми одностайно погодили пакет санкцій. Дякую пану Боррелю за роль, яку він відіграв у цьому", - сказав Ле Дріан.

"Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, під санкції потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. 

Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Їх, за словами Борреля, можна розділити на кілька груп. Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку  російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних за прийняття рішення на визнаних територіях. 

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Боррель також наголосив, що ЄС готовий і далі карати Росію, якщо у цьому буде потреба.

Теми: ЄСсанкціїДерждумаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО ЗАГАЛЬНУ МОБІЛІЗАЦІЮ

Байден: Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи

Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ

Байден оголосив деталі нових санкцій проти Росії

Усі новини...
ЄС
ЄС вперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі для підтримки України
ЄС у вівторок затвердить санкції проти Росії за визнання "ДНР" і "ЛНР"
Глава дипломатії ЄС пообіцяв рішучу реакцію на визнання ОРДЛО Росією
Останні новини
05:42
КМДА: троє поранених після потрапляння уламків в житловий будинок 
05:34
Міноборони: ворог уже втратив орієнтовно 800 осіб
05:11
Ворог завдав ракетного удару по прикордонному підрозділу, є загиблі
05:00
Голова ОДА про захист Херсонщини: Можемо і хочемо оборонятися
04:54
Світовий банк готовий до термінової підтримки України
04:41
Став відомий можливий план захоплення Києва
04:41
У Києві чути нові вибухи. Збили ворожий літальний апарат
04:35
Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”
04:15
Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку
03:58
відеоДвоє російських загарбників здалися в полон
Усі новини...