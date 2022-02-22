ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Про це повідомив Жан-Ів Ле Дріан, глава МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Ле Дріан назвав рішення Росії про визнання ОРДЛО явним порушенням міжнародного права.

"Ми одностайно погодили пакет санкцій. Дякую пану Боррелю за роль, яку він відіграв у цьому", - сказав Ле Дріан.

"Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин", - заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, під санкції потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.

Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Їх, за словами Борреля, можна розділити на кілька груп. Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних за прийняття рішення на визнаних територіях.

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Боррель також наголосив, що ЄС готовий і далі карати Росію, якщо у цьому буде потреба.