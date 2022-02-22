Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 18:46
ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений
Фото: Getty Images

Министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник единогласно согласовали пакет санкций против России после признания ею ОРДЛО.

Об этом сообщил Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Ле Дриан назвал решение России о признании ОРДЛО явным нарушением международного права.

Реклама:

"Мы единогласно согласовали пакет санкций. Спасибо господину Боррелю за роль, которую он сыграл в этом", - сказал Ле Дриан.

"Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в течение этих часов", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, под санкции попадет 351 член Государственной думы, голосовавший за обращение к Путину о признании ОРДЛО.

ВИДЕО ДНЯ

Также в списке 27 человек и объединений, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. Их, по словам Борреля, можно поделить на несколько групп. В частности, санкции вводят в отношении лиц, принимавших решения и ответственных за угрозы украинцам, объединений, оказывавших финансовую или материальную поддержку российским военным и другим операциям на этих территориях, представителей сектора обороны, сыгравших роль во вторжении и дестабилизации, и тех, кто вел дезинформационную войну против Украины, а также банков, финансирующих ответственных за принятие решения на признанных территориях.

Санкции также нацелены на экономические отношения между ЕС и двумя оккупированными территориями Донбасса и ограничивают возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС.

Боррель также подчеркнул, что ЕС готов и дальше наказывать Россию, если это потребуется.

Темы: ЕСсанкцииГосдумаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: