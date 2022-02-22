Росія евакуює своїх дипломатів з України

РФ евакуює персонал посольства та консульств в Україні для "захисту життя та безпеки".

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "З 2014 року неодноразові напади зазнавали посольство Росії в Києві та генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. Провокації регулярно влаштовувалися щодо Російського центру науки і культури, завдано шкоди здоров'ю його керівнику, а також завдано шкоди майну Центру.

Об'єктами агресивних процесів ставали і російські дипломати. На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Здійснювалися підпали їхнього автотранспорту. Попри свої зобов'язання щодо Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається".

Деталі: МЗС зазначає, що їхнє завдання – "піклуватися про дипломатів та співробітників", "захищати їхнє життя та безпеку", тому прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована "найближчим часом".

Передісторія: Росія заявила, що навіть після вторгнення військових на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною.