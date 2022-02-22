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Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

Роман ПетренкоВторник, 22 февраля 2022, 18:48
Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины
посольство рф в киеве, фото мид россии

Россия эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине для "защиты жизни и безопасности".

Источник: МИД РФ

Дословно: "С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителю, а также причинен ущерб имуществу Центра.

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Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее".

Детали: МИД отмечает, что их задача – "заботиться о дипломатах и сотрудниках", "защищать их жизнь и безопасность", поэтому принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована "в самое ближайшее время".

Предыстория: Россия заявила, что даже после вторжения военных на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной.

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Темы: Росcиядипломатические отношения
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