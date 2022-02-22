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Захищатимемо кожен дюйм території НАТО: Байден розпорядився посилити союзників у Європі

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 22:39

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок, що він санкціонував додаткові переміщення американських сил і військової техніки в Європі для зміцнення союзників у країнах Балтії.

Про це Байден заявив у своєму зверненні у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні, у відповідь на визнання Росії, що вона не буде виводити свої сили з Білорусі, я санкціонував додаткові переміщення американських сил і техніки, які вже розміщені в Європі, щоб зміцнити наших балтійських союзників: Естонію, Латвію та Литву", - сказав Байден.

За його словами, це "повністю оборонні кроки з нашого боку".

"Ми не маємо наміру воювати з Росією. Проте ми хочемо надіслати безпомилковий сигнал: Сполучені Штати разом із нашими союзниками захищатимуть кожен дюйм території НАТО. І дотримуватись зобов’язань, які ми взяли перед НАТО", -  додав президент США.

У зверненні Байден також оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

Напередодні Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням. У понеділок президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських "республік".

Теми: БайденСШАНАТОармія
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