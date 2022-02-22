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Захищатимемо кожен дюйм території НАТО: Байден розпорядився посилити союзників у Європі

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 21:39

Президент США Джо Байден оголосив у вівторок, що він санкціонував додаткові переміщення американських сил і військової техніки в Європі для зміцнення союзників у країнах Балтії.

Про це Байден заявив у своєму зверненні у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні, у відповідь на визнання Росії, що вона не буде виводити свої сили з Білорусі, я санкціонував додаткові переміщення американських сил і техніки, які вже розміщені в Європі, щоб зміцнити наших балтійських союзників: Естонію, Латвію та Литву", - сказав Байден.

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За його словами, це "повністю оборонні кроки з нашого боку".

"Ми не маємо наміру воювати з Росією. Проте ми хочемо надіслати безпомилковий сигнал: Сполучені Штати разом із нашими союзниками захищатимуть кожен дюйм території НАТО. І дотримуватись зобов’язань, які ми взяли перед НАТО", -  додав президент США.

У зверненні Байден також оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням. У понеділок президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських "республік".

Теми: БайденСШАНАТОармія
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