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Будем защищать каждый дюйм территории НАТО: Байден распорядился усилить союзников в Европе

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 00:39

Президент США Джо Байден объявил во вторник, что санкционировал дополнительные перемещения американских сил и военной техники в Европе для укрепления союзников в странах Балтии.

Об этом Байден заявил в своем обращении во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня в ответ на признание России, что она не будет выводить свои силы из Беларуси, я санкционировал дополнительные перемещения американских сил и техники, которые уже размещены в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников: Эстонию, Латвию и Литву", - сказал Байден.

По его словам, это "полностью оборонительные шаги с нашей стороны".

"Мы не намерены воевать с Россией. Однако мы хотим послать безошибочный сигнал: Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО. И придерживаться обязательств, которые мы взяли перед НАТО", - добавил президент США.

В обращении Байден также объявил о первом из многих планируемых уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

Накануне Белый дом назвал решение России признать ЛДНР новым вторжением.

Темы: БайденСШАНАТОармия


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