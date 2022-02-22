США запровадили санкції проти двох російських банків, олігархів та держборгу РФ

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд запроваджує фінансові санкції проти двох російських банків, олігархів та шляхів погашення державного боргу РФ.

Джерело: звернення Байдена

Пряма мова Байдена: "Хто такий, заради Бога, Володимир Путін, щоби вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав? Це кричуще порушення міжнародного права і суперечить застереженням міжнародних партнерів Росії.

Простими словами, Росія просто "відкусила" шмат території від України, прикривши це, мовляв, рішенням про "визнання республік" на Донбасі.

Це початок вторгнення Росії до України.

Путін, по суті, відкрито оголосив війну світу, якщо його вимоги не будуть виконані. Нам потрібно відповісти на це.

Якщо Росія наважиться йти далі й почне повномасштабний наступ військ на територію всієї України та великих міст, включно зі столицею Києвом, США спільно з союзниками та партнерами підготували пакет ще більш нищівних санкцій".

Деталі: Байден сказав, що американський уряд запроваджує санкції проти двох російських державних банків: "Внешэкономбанк" та "Військового банку" Росії. Російські видання твердять, що під "військовим банком" мався на увазі "Промсвязьбанк".

Американські санкції проти держборгу Росії передбачають, що російський уряд не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету.

Крім того, американський президент пообіцяв запровадити персональні санкції проти низки російських топ-бізнесменів та членів їхніх родин, однак не назвав їхні прізвища. За його словами, російська еліта, наближена до Кремля, також повинна "постраждати" через порушення Росією міжнародного права.

Байден також заявив, що будівництво та функціонування газогону "Північний потік – 2" заблоковано. Це рішення ухвалили спільно з німецьким урядом.

Президент США пояснив, що прохання Путіна до російського парламенту про легалізацію перебування російських військ на окупованій території України є фактичним оголошенням про вторгнення.

Він кілька разів наголосив, що в разі подальшої ескалації на Росію чекають дедалі більш жорсткі економічні та політичні санкції, які не можна порівняти із заходами, запровадженими 2014 року після російської анексії Криму.

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