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Білий дім: Саміт Байдена та Путіна не в планах

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 00:40
Білий дім: Саміт Байдена та Путіна не в планах
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо  Байден не планує брати участь у саміті з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: прессекретарка Білого дому Джен Псакі, яку цитує WP

Деталі: Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим 24 лютого.

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Пряма мова: "Дипломатія не може бути успішною, якщо Росія не змінить курс. І, як сказав (Блінкен  - Ред.), для нього було б недоцільно проводити зараз зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ  Лавровим. І завжди передбачалося, що після цього буде будь-яка взаємодія з президентом Путіним.

Тож наразі це точно не в планах".

Деталі: На питання, які дії США мають побачити з боку Росії для проведення зустрічі, Псакі сказала "деескалація".

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Вона зазначила, що рішення Блінкена скасувати зустріч із Лавровим не означає припинення дипломатичного підходу.

Нагадаємо: 21 лютого Байден і Путін погодилися на участь у саміті з обговорення "безпеки та стабільності в Європі"  про припинення вогню на сході України і стримування РФ від вторгнення.  Підготувати саміт мали  Блінкен і  Лавров під час зустрічі 24 лютого.

Теми: БайденПутінСШАРосія
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