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Белый дом: Саммит Байдена и Путина не входит в планы

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 00:40
Белый дом: Саммит Байдена и Путина не входит в планы
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует WP

Детали: Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля.

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Прямая речь: "Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен - Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным.

Поэтому это точно не входит в планы".

Детали: На вопрос, какие действия США должны увидеть со стороны России для проведения встречи, Псаки сказала "деэскалация".

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Она отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.

Напомним: 21 февраля Байден и Путин согласились на участие в саммите по обсуждению "безопасности и стабильности в Европе" о прекращении огня на востоке Украины и сдерживании РФ от вторжения. Подготовить саммит должны были Блинкен и Лавров во время встречи 24 февраля.

Темы: БайденПутинСШАРосcия
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