Covid: Україна сьома у світі за добовою смертністю

За добу 21 лютого у світі виявили 1 623 824 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Німеччині – 158 507 заражень, у Росії – 135 172, у Бразилії – 101 285. Крім того, у Південній Кореї – 99 550 випадків, у Франції – 97 382.

Україна, де 24 440 заражень, на 18 місці у світі між Австралією та Іспанією. У Європі – восьма.

8 658 людей у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна (287 смертей) на 7 місці у світі і на 5 – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 21 лютого в Україні у лікарні з ковідом потрапили 1 553 особи, одужали 33 238 осіб.