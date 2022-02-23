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Covid: Украина седьмая в мире по суточной смертности

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 05:00
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 21 февраля в мире обнаружили 1 623 824 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Германии – 158 507 заражений, в России – 135 172, в Бразилии – 101 285. Кроме того, в Южной Корее – 99 550 случаев, во Франции – 97 382.

Украина, где 24 440 заражений, на 18 месте в мире между Австралией и Испанией. В Европе – восьмая.

8 658 человек в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина (287 смертей) на 7 месте в мире и 5 – среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Напомним: 21 февраля в Украине в больницы с ковидом попали 1 553 человека, выздоровели 33 238 человек.

Темы: коронавирус


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