Канада розгорне додаткові війська в Латвії

Канада відправить до Латвії додаткові війська.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трюдо: "Я схвалив розгортання до 460 службовців Збройних сил Канади в операції REASSURANCE. Йдеться про збільшення кількості наших військових у Латвії, а також відправку додаткового фрегата та літака морського патрулювання".

Деталі: Також Канада пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси.

Що передувало: 23 лютого Канада оголосила про нові санкції проти Росії у зв’язку з визнанням нею ОРДЛО. Вони включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР". Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.