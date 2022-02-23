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Канада розгорне додаткові війська в Латвії

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 04:50
Канада розгорне додаткові війська в Латвії
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада відправить до Латвії додаткові війська.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трюдо: "Я схвалив розгортання до 460 службовців Збройних сил Канади в операції REASSURANCE. Йдеться про збільшення кількості наших військових у Латвії, а також відправку додаткового фрегата та літака морського патрулювання".

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Деталі: Також Канада пообіцяла надати силам реагування НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси.

Що передувало: 23 лютого Канада оголосила про нові санкції проти Росії у зв’язку з визнанням нею ОРДЛО.  Вони включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР". Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

Теми: РосіяКанадавійна
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