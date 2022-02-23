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Канада развернет дополнительные войска в Латвии

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 05:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада отправит в Латвию дополнительные войска.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трюдо: "Я одобрил развертывание до 460 служащих Вооруженных сил Канады в операции REASSURANCE. Речь идет об увеличении количества наших военных в Латвии, а также отправке дополнительного фрегата и самолета морского патрулирования".

Детали: Также Канада пообещала предоставить силам реагирования НАТО дополнительные медицинские, воздушные, морские и наземные ресурсы.

Что предшествовало: 23 февраля Канада объявила о новых санкциях против России в связи с признанием ею ОРДЛО. Они включают запрет канадцам на любые финансовые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Также канадцам будут запрещены операции по суверенному долгу России и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" насчет признания ОРДЛО.

Темы: РосcияКанадавойна


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