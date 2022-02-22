Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада запроваджує санкції проти російських депутатів та банків

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 23:40
Канада запроваджує санкції проти російських депутатів та банків
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у зв’язку з визнанням нею ОРДЛО.

Джерело: CBC з посиланням на прем’єра Канади Джастіна Трюдо

Деталі: Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".

Реклама:

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".

Пряма мова: "Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно…  Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі".

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Санкційний день: як світ відповів Росії на визнання окупованих ОРДЛО

Що передувало:

  • Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження економічних санкцій проти всіх осіб, які вели діяльність або причетні до бойовиків незаконних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".  Крім того, США запровадили санкції проти двох російських банків, олігархів та держборгу РФ.
  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження  санкцій проти РФ   - зокрема, про санкції проти 5 російських банків.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік – 2.

  • ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань після визнання ОРДЛО.

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати 21 лютого указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Увечері 22 лютого російський парламент дозволив розміщення російських військ закордоном, передусім на окупованій території України в Донецькій та Луганській областях. Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані "республіки" на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Теми: КанадасанкціїРосіяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: