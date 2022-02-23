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Сотні військових машин дислокуються в Білорусі біля кордону України — нові супутникові знімки

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 07:55

Понад 100 військових машин та десятки військових наметів дислокувалися на півдні Білорусі неподалік кордону з Україною.

Джерело: супутникові знімки компанії Maxar Technologies, оприлюднені Reuters

Деталі: Крім того, біля кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.

У військовому гарнізоні на заході Росії неподалік кордону з Україною з’явився новий польовий госпіталь.

 
MAXAR
 
MAXAR

Reuters уточнює, що не може незалежно перевірити фотографії.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін продовжать спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого. Офіційна причина продовження навчань – "загострення ситуації на Донбасі".

Теми: БілорусьРосія
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