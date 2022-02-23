Сотни военных машин дислоцируются в Беларуси у границы Украины — новые спутниковые снимки

Более 100 военных машин и десятки военных палаток дислоцировались на юге Беларуси недалеко от границы с Украиной.

Источник: спутниковые снимки компании Maxar Technologies, обнародованные Reuters

Детали: Кроме того, у границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

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В военном гарнизоне на западе России недалеко от границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.

MAXAR

MAXAR

Reuters уточняет, что не может проверить фотографии независимо.

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин продолжат совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля. Официальная причина продолжения учений – "обострение ситуации на Донбассе".