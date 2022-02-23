Путін похвалився "зброєю, якій немає рівної у світі"

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Джерело: Кремль 23 лютого

Деталі: Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді".

За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

Пряма мова: "За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. У ході операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання.

Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Це наочно свідчать про раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції.

На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі.

Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил".

Деталі: Путін додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Усе це сказано тлі чергового витка агресії проти України з визнанням т.зв. "ЛДНР", офіційного входження російських військ у Донецьку й Луганську області України та загрози великої війни.