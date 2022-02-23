Путін похвалився "зброєю, якій немає рівної у світі"

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Джерело: Кремль 23 лютого

Деталі: Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді".

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За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

Пряма мова: "За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. У ході операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання.

Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Це наочно свідчать про раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції.

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На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі.

Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил".

Деталі: Путін додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Усе це сказано тлі чергового витка агресії проти України з визнанням т.зв. "ЛДНР", офіційного входження російських військ у Донецьку й Луганську області України та загрози великої війни.