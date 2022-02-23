Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін похвалився "зброєю, якій немає рівної у світі"

Олена РощінаСереда, 23 лютого 2022, 07:53
Путін похвалився зброєю, якій немає рівної у світі
Володимир Путін, скриншот із відео Кремля

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Джерело: Кремль 23 лютого

Деталі: Путін заявив, що "непросто складається міжнародна обстановка", що Росії загрожує "розхитування системи контролю над озброєннями чи військова активність блоку НАТО", а вимоги Росії "залишаються без відповіді".

Реклама:

За його словами, РФ "відкрита для прямого та чесного діалогу", але інтереси Росії та безпека її громадян "безумовні", тому він далі посилюватиме армію та флот.

Пряма мова: "За останні роки ми багато зробили задля якісної модернізації Збройних Сил. Вони стали мобільнішими, здобули новий бойовий досвід. У ході операції в Сирії насправді довели, що здатні вирішувати найскладніші завдання.

Серйозно зросла підготовка та злагодженість елементів та з'єднань. Це наочно свідчать про раптові перевірки, маневри, регулярні масштабні навчання, у тому числі за участю наших союзників, а також відповідальні миротворчі операції.

ВІДЕО ДНЯ

На бойове чергування поставлено зброю, якій немає рівної у світі.

Будемо й надалі розвивати перспективні системи озброєння, включаючи гіперзвукові та засновані на нових фізичних принципах, розширювати застосування передових цифрових технологій та елементів штучного інтелекту. Такі комплекси – це справді зброя майбутнього, яка у рази підвищує бойовий потенціал наших збройних сил".

Деталі: Путін додав, що "найпередовішою технікою керують люди" – і важливі не лише їхні знання та підготовка, а й "патріотизм".

Усе це сказано тлі чергового витка агресії проти України з визнанням т.зв. "ЛДНР", офіційного входження російських військ у Донецьку й Луганську області України та загрози великої війни.

Теми: ПутінРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: