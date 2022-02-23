Путин похвалился "оружием, которому нет равного в мире"

Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с "Днём защитника Отечества" заявил, что "на боевое дежурство" в РФ поставлено "оружие, которому нет равного в мире".

Источник: Кремль 23 фвераля

Детали: Путин заявил, что "непросто складывается международная обстановка", что России грозит "расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", а требования России "остаются без ответа".

По его словам, РФ "открыта для прямого и честного диалога", но интересы России и безопасность ее граждан "безусловны", поэтому он будет дальше усиливать армию и флот.

Прямая речь: "За последние годы мы многое сделали для качественной модернизации Вооружённых Сил. Они стали более мобильными, обрели новый боевой опыт. В ходе операции в Сирии на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи.

Серьёзно выросла подготовка и слаженность частей и соединений. Это наглядно показывают внезапные проверки, манёвры, регулярные масштабные учения, в том числе с участием наших союзников, а также ответственные миротворческие операции.

На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире.

Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил".

Детали: Путин добавил, что "самой передовой техникой управляют люди" – и важны не только их знания и подготовка, но и "патриотизм".

Все это сказано на фоне очередного витка агрессии против Украины с признанием т.н. "ЛДНР", официального вхождения российских войск в Донецкую и Луганскую области и угрозы большой войны.