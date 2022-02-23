ЦОС: Кремль обдумує подальші дії, найбільш вразливі – схід і узбережжя

Новий дайджест Центру оборонних стратегій стосовно стану та перспектив агресії Російської Федерації проти України, відповідно до даних станом на 22 лютого.

Експертна оцінка ситуації

Ситуація характеризується високим рівнем невизначеності. Це пов’язано з можливою оперативною паузою РФ, яка намагається дати оцінку отриманим можливостям та обмеженням у зв’язку із завершенням чергового етапу агресії – визнанням т. зв. ДНР/ЛНР на окупованій території України. Кремль здійснює стратегічну оцінку своїх подальших дій у новій реальності.

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РФ продовжує масовано обстрілювати українські населені пункти та позицій ЗС України. Не зменшується інтенсивність активної дезінформаційної кампанії РФ щодо підготовки до наступу ЗС України на окуповані території та здійснення обстрілів і терактів.

Найуразливішим залишається Схід України: лінія фронту, Азовське море та вільні міста на узбережжі. Вони особливо вразливі для амфібійних операцій.

В поточних умовах невизначеності щодо подальших намірів РФ значно підвищується ризик гібридних сценаріїв таких як: диверсії, кібератаки та іншого роду заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Оперативна обстановка. Ключові факти

Підконтрольні Росії НЗФ продовжують інтенсивні обстріли української території вздовж контактної лінії із крупнокаліберної зброї до 152 мм. Внаслідок чого з 17.02 загинуло двоє та поранено дванадцять військовослужбовців ЗСУ. Крім цього, постраждали цивільні громадяни України та критична інфраструктура.

Продовжується переміщення військ РФ вздовж кордонів.

Кількість військ та озброєння ЗС РФ уздовж кордонів без суттєвих змін. Здійснюється переміщення військ РФ в ОРДЛО (попередньо 150 мотопіхотна дивізія з підрозділами забезпечення 8-й загальновійськової армії Південного військового округу РФ).

В ОРДЛО триває загальна мобілізація населення для доукомплектування 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ. Навіть після офіційного завершення РФ заходів псевдолегалізації проксі утворень ЛНР/ДНР, продовжується примусова евакуація населення окупованих територій до Росії. За повідомленнями ЗМІ РФ, наразі вивезено близько 70 тисяч осіб.

Луганська ТЕС (на підконтрольній Україні території) відключена від енергосистеми через пошкодження обстрілами лінії електропередач. Станція розрахована для забезпечення приблизно 5 тисяч споживачів. Ведення бойових дій заважає відновленню виведеної з ладу інфраструктури.

У Чорному та Азовському морях продовжується активність надводних сил Чорноморського та інших флотів РФ.

РФ закрила полігони для навігації в Чорному і Азовському морях на термін до 26 лютого 2022 року.

Станом на ранок 22 лютого одне угрупування надводних сил проводить маневрування в районі мису Тарханкут на захід від Кримського півострова. До його складу входять 6 десантних кораблів, 4 бойових кораблі та 3 буксири.

Друге угруповання у складі 3 великих десантних кораблів та 4 бойових кораблів знаходиться у портах Темрюк і Єйськ.

У портах Азовського моря також перебувають до 15 десантних катерів, які прийшли з Каспійського та Балтійського морів.

Анонсовано проведення нового військово-морського навчання із залученням авіації навколо Кримського півострова. У рамках маневрів Чорноморського флоту на півострів перекинуто угруповання авіації Південного військового округу, її зосередження завершилося наприкінці минулого тижня.

До Криму для участі в цих удаваних маневрах було перекинуто винищувачі Су-30СМ, винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмовики Су-25 та фронтові бомбардувальники Су-24М Південного військового округу. Також на півострів перебазувався загін вертольотів. До нього увійшли транспортно-штурмові Мі-8 АМТШ, ударні Мі-28 та розвідувально-ударні Ка-52. Пілоти відпрацюють спільні дії з авіацією та кораблями Чорноморського флоту, знищення кораблів ймовірного супротивника, придушення наземних цілей, а також підтримку висадки десанту на морське узбережжя.

За повідомленням Адміністрації морських портів, усі порти розблоковані та працюють в штатному режимі.

Геополітичний вимір

Провідні країни світу очікувано засудили визнання Кремлем російських проксі-утворень на території тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

США запровадили здебільш символічні санкції по відношенню до юридичних осіб т.зв. ЛДНР. Доволі м’який варіант економічних обмежень можна пояснити двома чинниками: несуттєвим обсягом американо-російської торгівлі та інвестицій, а також тим, що у Вашингтоні були готові запровадити "пекельні санкції" у разі (нового) вторгнення, яке вдалося відвернути.

Сполучене Королівство запровадило санкції проти п’яти банків РФ, а також наближених до Владіміра Путіна "олігархів" Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів.

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій щодо фізичних осіб, причетних до визнання "незалежності" російських проксі-утворень; банків та фінансових інституцій, що пов'язані з силовими органами РФ. Крім того, планується обмежити доступ РФ до фінансових ринків та послуг, щоб призупинити фінансування Кремлем агресивної політики.

За неофіційними даними, Німеччина лобіює якомога жорсткіший санкційний пакет.

Канцлер ФРН заявив про зупинку процесу сертифікації газогону "Північний потік 2".