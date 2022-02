Росія перекидає патрульні катери ближче до Азовського моря – ЗМІ

Росія перекидає з Балтійського моря на південь, ближче до Азовського моря, швидкохідні патрульні катери на додаток до великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів, які зараз перебувають у Середземному морі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Дослівно: "Угруповання російських великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів увійшло до Середземного моря, де 24 січня розпочалися військові навчання НАТО Neptune Strike 2022. Росія заявляє, що її кораблі також збираються брати участь у навчаннях – слідом за навчаннями в Чорному морі.

Як вважають експерти, попри ці заяви частина російських десантних кораблів, що прийшли з півночі до Середземномор'я, може також вирушити до берегів анексованого Криму. Чи це так – стане ясно, якщо російське угруповання пройде через Босфорську протоку.

Водночас Росія перекидає з Балтійського моря і швидкохідні патрульні катери проєкту 03160 "Раптор" – їх везуть по землі, і ці катери потрапили на відео, яке було викладено у ТікТоку".

Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2