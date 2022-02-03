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Росія перекидає патрульні катери ближче до Азовського моря – ЗМІ

Четвер, 3 лютого 2022, 14:58
Росія перекидає патрульні катери ближче до Азовського моря – ЗМІ
Фото з Twitter Oliver Alexander

Росія перекидає з Балтійського моря на південь, ближче до Азовського моря, швидкохідні патрульні катери на додаток до великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів, які зараз перебувають у Середземному морі.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Дослівно: "Угруповання російських великих десантних кораблів Північного і Балтійського флотів увійшло до Середземного моря, де 24 січня розпочалися військові навчання НАТО Neptune Strike 2022. Росія заявляє, що її кораблі також збираються брати участь у навчаннях – слідом за навчаннями в Чорному морі.

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Як вважають експерти, попри ці заяви частина російських десантних кораблів, що прийшли з півночі до Середземномор'я, може також вирушити до берегів анексованого Криму. Чи це так – стане ясно, якщо російське угруповання пройде через Босфорську протоку.

Водночас Росія перекидає з Балтійського моря і швидкохідні патрульні катери проєкту 03160 "Раптор" – їх везуть по землі, і ці катери потрапили на відео, яке було викладено у ТікТоку".

Деталі: 3-8 лютого Росія планувала провести навчання військово-морського флоту в міжнародних водах у межах ірландської економічної зони, але це викликало критику в Дубліні – і навчання перенесли за межі виключної економічної зони Ірландії.

Росія останнім часом все частіше проводить військово-морські навчання у Світовому океані, далеко від своїх берегів. При цьому російська влада критикує країни НАТО за проведення навчань, зокрема, у Чорному морі.

Дослідник та експерт із російських військово-морських сил Ейч Ай Саттон (HI Sutton), засновник сайту "Таємні береги" та автор книг про російський флот, сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", що переміщення російського флоту відбуваються "у великій кількості" – і "всі їх треба розглядати у контексті України, хоча і не 100% цих переміщень можуть бути викликані ситуацією навколо неї".

Пряма мова експерта: "Ситуація така, що все, що робить ВМФ Росії, має розглядатися з огляду на Україну як з російського боку, так і з боку західних країн, включаючи країни, які не входять до НАТО.

Низка кораблів рухаються з Балтійського моря до Середземного і, можливо, потім до Чорного моря. Це десантні кораблі, які можуть використовуватись як безпосередньо для десантування, так і для інших військових дій, особливо в Азовському морі.

Є також кораблі Тихоокеанського флоту, я б сказав, ескадра, яка заходить із Червоного моря до Середземного і включає крейсер. Крейсер та інші кораблі є в Росії також у Північному морі та Північній Атлантиці.

Врешті-решт, Росія перевозить катери по суші з Балтики та з Каспію до Азовського моря. Таким чином вони зміцнили свою військово-морську присутність і на місцевому рівні. Це чотири основні напрямки".

 
Російські катери везуть сушею до Азовського моря з Балтійського та Каспійського морів – експерт

Деталі: Саттон вважає, що частина великих десантних кораблів, яка йде з півночі, може залишитися в Середземному морі або Атлантиці, звідти вони зможуть "непрямо підтримувати дії в Криму, сковуючи сили НАТО", а деякі з цих кораблів "корисні лише у тому випадку, якщо вони вирушають у Чорне море".

Нагадаємо: Західні ЗМІ вже три місяці повідомляють про нарощування Росією військової міці біля кордонів України, а тепер доказом цього слугують не лише супутникові знімки, а й відео пересування техніки, які з січня з'являються у соцмережах і стають предметом аналізу журналістів та експертів. 

Зокрема, у відеозаписах відображено, як із Сибіру й Далекого Сходу на захід Росії чи в Білорусь перекидаються частини військової поліції, десанту, спецпризначенці, а також сили Росгвардії з різних частин РФ. 

Також на відео потрапила частина військової техніки, що прибула з Росії в Білорусь нібито для навчань "Союзна рішучість – 2022".

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіяфлотАзовське мореЧорне море
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