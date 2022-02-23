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ЦОС: Кремль обдумывает дальнейшие действия, наиболее уязвимы восток и побережье

Елена РощинаСреда, 23 февраля 2022, 10:25
ЦОС: Кремль обдумывает дальнейшие действия, наиболее уязвимы восток и побережье
Российские катера, фото Миноброны РФ

Новый дайджест Центра оборонных стратегий о состоянии и перспективах агрессии Российской Федерации против Украины, в соответствии с данными по состоянию на 22 февраля.

Экспертная оценка ситуации

Ситуация характеризуется высоким уровнем неопределенности. Это связано с возможной оперативной паузой РФ, которая пытается дать оценку полученным возможностям и ограничениям в связи с завершением очередного этапа агрессии – признанием т.н. ДНР/ЛНР на оккупированной территории Украины. Кремль осуществляет стратегическую оценку своих дальнейших действий в новой реальности.

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РФ продолжает массированно обстреливать украинские населенные пункты и позиции ВС Украины. Не уменьшается интенсивность активной дезинформационной кампании РФ по подготовке к наступлению ВС Украины на оккупированные территории и совершению обстрелов и терактов.

Самым уязвимым остается восток Украины: линия фронта, Азовское море и свободные города на побережье. Они особенно уязвимы для амфибийных операций.

В текущих условиях неопределенности по поводу дальнейших намерений РФ значительно повышается риск гибридных сценариев таких как: диверсии, кибератаки и иного рода мероприятия.

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Оперативная обстановка. Ключевые факты

Подконтрольные России НВФ продолжают интенсивные обстрелы украинской территории вдоль контактной линии из крупнокалиберного оружия до 152 мм. В результате с 17.02 погибли двое и ранены двенадцать военнослужащих ВСУ. Кроме того, пострадали мирные граждане Украины и критическая инфраструктура.

Продолжается перемещение войск РФ вдоль границ.

Число войск и вооружение ВС РФ вдоль границ без существенных изменений. Осуществляется перемещение войск РФ в ОРДЛО (предварительно 150 мотопехотных дивизий с подразделениями обеспечения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ).

 

В ОРДЛО продолжается всеобщая мобилизация населения для доукомплектования 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. Даже после официального завершения РФ мер по псевдолегализации прокси образований ЛНР/ДНР продолжается принудительная эвакуация населения оккупированных территорий в Россию. По сообщениям СМИ РФ, в настоящее время вывезено порядка 70 тысяч человек.

Луганская ТЭС (на подконтрольной Украине территории) отключена от энергосистемы из-за повреждений обстрелами линии электропередач. Станция рассчитана на обеспечение примерно 5 тысяч потребителей. Ведение боевых действий мешает восстановлению выведенной из строя инфраструктуры.

В Черном и Азовском морях продолжается активность надводных сил Черноморского и других флотов РФ.

РФ закрыла полигоны для навигации в Черном и Азовском морях сроком до 26 февраля 2022 года.

По состоянию на утро 22 февраля одна группировка надводных сил проводит маневрирование в районе мыса Тарханкут к западу от Крымского полуострова. В его состав входят 6 десантных кораблей, 4 боевых корабля и 3 буксира.

Вторая группировка в составе 3 больших десантных кораблей и 4 боевых кораблей находится в портах Темрюк и Ейск.

В портах Азовского моря также находятся 15 десантных катеров, пришедших из Каспийского и Балтийского морей.

Анонсировано проведение новых военно-морских учений с привлечением авиации вокруг Крымского полуострова. В рамках маневров Черноморского флота на полуостров переброшена группировка авиации Южного военного округа, ее

сосредоточение завершилось в конце прошлой недели.

В Крым для участия в этих якобы маневрах были переброшены истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Южного военного округа. Также на остров перебазировался отряд вертолетов. В него вошли транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ, ударные Ми-28 и разведывательно-ударные Ка-52. Пилоты отработают совместные действия с авиацией и кораблями Черноморского флота, уничтожение кораблей предполагаемого противника, подавление наземных целей, а также поддержку высадки десанта на морское побережье.

По сообщению Администрации морских портов, все порты разблокированы и работают в штатном режиме.

Геополитическое измерение

Ведущие страны мира ожидаемо осудили признание Кремлем российских прокси-образований на территории временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

США ввели в основном символические санкции в отношении юридических лиц т.н. ЛДНР. Довольно мягкий вариант экономических ограничений можно объяснить двумя факторами: несущественным объемом американо-российской торговли и инвестиций, а также тем, что в Вашингтоне были готовы ввести "адские санкции" в случае (нового) вторжения, которое удалось предотвратить.

Соединенное Королевство ввело санкции против пяти банков РФ, а также приближенных к Владимиру Путину "олигархов" Геннадия Тимченко и братьям Ротенбергам.

ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении физических лиц, причастных к признанию "независимости" российских прокси-образований; банков и институций, связанных с силовыми органами РФ. Кроме того, планируется ограничить доступ РФ на финансовые рынки и услуги, чтобы приостановить финансирование Кремлем агрессивной политики.

По неофициальным данным, Германия лоббирует более жесткий санкционный пакет.

Канцлер ФРГ заявил об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток 2".

Темы: РосcиявойнаАзовское мореОРДЛО
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