Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних
Середа, 23 лютого 2022, 10:57
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.
Джерело: засідання Верховної Ради 23 лютого
Деталі: Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.
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Законопроєкт № 5708 підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.
Відзначається, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.
Прийнято за основу проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю, #ЗП5708 pic.twitter.com/D2xtIrXXGy— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022ВІДЕО ДНЯ
Зокрема, законопроєктом пропонується:
- визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
- визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
- здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
- розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;
- розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
- визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
- визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;
- встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
- передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
- передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
- визначити поняття зон вільних від зброї;
- прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;
- визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
- врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;
- передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.