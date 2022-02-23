Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

Джерело: засідання Верховної Ради 23 лютого

Деталі: Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати.

Законопроєкт № 5708 підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Відзначається, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Прийнято за основу проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю, #ЗП5708 pic.twitter.com/D2xtIrXXGy — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022

Зокрема, законопроєктом пропонується: