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Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 10:57
Рада у першому читанні підтримала закон про володіння зброєю для цивільних
фото: pixabay

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України.

Джерело: засідання Верховної Ради 23 лютого

Деталі: Відповідне рішення підтримали 274 народні депутати. 

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Законопроєкт № 5708 підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Відзначається, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Зокрема, законопроєктом пропонується:

  • визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
  • розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;
  • розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;
  • встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
  • передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
  • визначити поняття зон вільних від зброї;
  • прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;
  • визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
  • врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;
  • передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Теми: Верховна Радазброязаконодавство
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