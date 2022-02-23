Рада в первом чтении поддержала закон о владении оружием среди гражданских
Среда, 23 февраля 2022, 10:57
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.
Источник: заседание Верховной Рады 23 февраля
Детали: Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
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Законопроект №5708 был поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.
Отмечается, что законопроект, либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.
Прийнято за основу проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю, #ЗП5708 pic.twitter.com/D2xtIrXXGy— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 23, 2022ВИДЕО ДНЯ
В частности, законопроектом предлагается:
- определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
- определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
- осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
- разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;
- разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
- определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
- определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
- определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
- установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
- определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
- предусмотреть ограничение права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
- предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
определить понятие зон свободных от оружия;
- прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
- определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
- урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
- предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.