Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада в первом чтении поддержала закон о владении оружием среди гражданских

Мазуренко Алена Среда, 23 февраля 2022, 11:57
фото: pixabay

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 23 февраля

Детали: Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

Законопроект №5708 был поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Отмечается, что законопроект, либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

В частности, законопроектом предлагается:

  • определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
  • разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;
  • разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • предусмотреть ограничение права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
    определить понятие зон свободных от оружия;
  • прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
  • урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
  • предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.

Темы: Верховная Радаоружиезаконодательство
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Верховная Рада
На безопасность и оборону хотят выделить более 20 миллиардов: куда направят
Рада разрешила оперативно выделять средства из бюджета на армию
Верховная Рада одобрила санкции против российских политиков, признавших ОРДЛО
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...