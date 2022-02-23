Рада в первом чтении поддержала закон о владении оружием среди гражданских

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 23 февраля

Детали: Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

Реклама:

Законопроект №5708 был поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Отмечается, что законопроект, либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Прийнято за основу проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю, #ЗП5708 pic.twitter.com/D2xtIrXXGy ВИДЕО ДНЯ February 23, 2022

В частности, законопроектом предлагается: