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Рада в первом чтении поддержала закон о владении оружием среди гражданских

Алена МазуренкоСреда, 23 февраля 2022, 10:57
Рада в первом чтении поддержала закон о владении оружием среди гражданских
фото: pixabay

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 23 февраля

Детали: Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

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Законопроект №5708 был поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.

Отмечается, что законопроект, либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

В частности, законопроектом предлагается:

  • определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
  • разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;
  • разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить полномочия субъектов единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • предусмотреть ограничение права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
    определить понятие зон свободных от оружия;
  • прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
  • урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
  • предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия.

Темы: Верховная Радаоружиезаконодательство
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