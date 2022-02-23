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Надзвичайний стан не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу - Шмигаль

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 13:29
Надзвичайний стан не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу - Шмигаль
Денис Шмигаль. фото КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

Джерело: Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 23 лютого

Пряма мова: "Для того, аби посилити безпеку в усіх регіонах, посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати президенту України відповідний указ, який буде діяти на всій території України.

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Це в першу чергу дозволить нашим військовим та правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу".

Що передувало: Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Це рішення 226 голосами тепер протягом 48 годин має затвердити Верховна Рада. Питання НС планують розглянути вже у середу.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: надзвичайний стан
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