Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Надзвичайний стан не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу - Шмигаль

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 14:29
Денис Шмигаль. фото КМУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

Джерело: Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 23 лютого

Пряма мова: "Для того, аби посилити безпеку в усіх регіонах, посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати президенту України відповідний указ, який буде діяти на всій території України.

Це в першу чергу дозволить нашим військовим та правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу".

Що передувало: Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Це рішення 226 голосами тепер протягом 48 годин має затвердити Верховна Рада. Питання НС планують розглянути вже у середу.

Теми: надзвичайний стан
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС

Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський

відеоВ Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст

відеоЗалужний показав знищення Байрактаром колони ворога

У Харкові частину техніки і групи прориву уже ліквідували

ЄС та G7 не схвалили відключення Росії від SWIFT, попри очікування

Усі новини...
надзвичайний стан
Кличко розповів, як житиме Київ під час надзвичайного стану
Останні новини
13:34
Харків під контролем ЗСУ, йде зачистка, окупанти масово здаються – голова ВЦА
13:25
Чехія теж відмовилася грати з Росією у відборі на ЧС-2022 з футболу
13:23
Шольц пообіцяв візові санкції проти російських посадовців
13:15
Боротьба із ДРГ: тероборона просить сипати борошно чи гіпс перед виходами на дахи будинків
13:14
НБУ звернувся до МВФ з проханням надати екстрену фінансову підтримку
13:04
Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС
12:53
Україна подала позов проти Росії до Гааги – Зеленський
12:52
Українців просять не приєднувати до сусідських чатів у соцмережах нових користувачів
12:42
Колона ворога з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя
12:41
Укрзалізниця просить бізнес передавати воду та харчі до київського вокзалу
Усі новини...