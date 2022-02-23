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Чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса - Шмыгаль

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 14:29
Денис Шмыгаль фото КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Источник: Шмыгаль, открывая заседание правительства 23 февраля

Прямая речь: "Для того чтобы усилить безопасность во всех регионах, усилить нашу готовность к возможной дальнейшей агрессии СНБО предложил ввести чрезвычайное положение и подписать президенту Украины соответствующий указ, который будет действовать на всей территории Украины.

Это, в первую очередь, позволит нашим военным и правоохранителям лучше контролировать ситуацию. Никаким особым образом это не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса".

Что предшествовало: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Это решение 226 голосами теперь в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада. Вопрос ЧП планируют рассмотреть уже в среду.

Темы: чрезвычайное положение
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