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РНБО пропонує надзвичайний стан по всій Україні

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 12:08
Олексій Данілов. фото ОП

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого

Деталі: Це рішення має затвердити Верховна Рада.

Данілов пояснив, що обмеження, пов'язані з надзвичайним станом будуть варіюватися, залежно від регіону. Стосовно Донецької та Луганської областей секретар РНБО пояснив, що там вводити НС неможливо, але там і так діє окремий правовий режим, оскільки йдуть бойові дії.

Відповідаючи на запитання журналістів, Данілов уточнив, що надзвичайний стан запроваджується на 30 днів. За його словами, на житті більшості громадян, це ніяк не відобразиться.

Пряма мова: "Це буде посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, це може бути обмеження руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб.

Ці питання є превентивними, щоб в країні зберігався спокій, працювала економіка, для запобігання дестабілізації...".

Передісторія:

  • 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Ці документи передбачають направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру". Радфед дозволив Путіну використати армію за кордоном.
  • США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що розміщені без дозволу України російські військові на території Донецької та Луганської не є миротворцями. 

Теми: надзвичайний станРНБО
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