Кличко розповів, як житиме Київ під час надзвичайного стану

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після запровадження надзвичайного стану, у Києві запровадять посилений контроль в'їзду і виїзду, заборонять масові заходи і мітинги та можуть обмежувати рух транспорту.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 23 лютого

Пряма мова Кличка: "Якщо таке рішення (про запровадження надзвичайного стану – ред.) буде ухвалене і вступить в дію, що це означає?

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На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА.

Встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей.

Може обмежуватися рух транспортних засобів та проводитися їх огляд.

Встановлюється заборона на проведення масових заходів.

Забороняється проведення мітингів та можуть бути інші обмеження".

Деталі: Кличко додав, що комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення.

За словами мера, найближчим часом будуть організовані та проведені Навчальні збори резервістів в батальйонах і бригадах тероборони. Ці навчання триватимуть 30 днів.

Кличко пояснив, що всі необхідні рішення та заходи щодо впровадження надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб Києва. Він збереться 23 лютого після запровадження надзвичайного стану Верховною Радою.

ВІДЕО ДНЯ

Мер закликав мешканців не панікувати і пояснив, що запровадження НС – це крок упередження, щоб забезпечити безпеку в Україні.

Що було раніше: 23 лютого Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим. Це рішення має затвердити Верховна Рада.