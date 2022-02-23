Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль вьезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 23 февраля
Прямая речь Кличко: "Если такое решение (о введении чрезвычайного положения – ред.) будет принято и вступит в действие, что это значит?
- На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА.
- Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей.
- Может ограничиваться движение транспортных средств и проводиться их досмотр.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.
- Запрещается проведение митингов, и возможны другие ограничения".
Детали: Кличко добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.
По словам мэра, в ближайшее время будут организованы и проведены учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут длиться 30 дней.
Кличко объяснил, что все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева. Он соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.
Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение НС – это предупредительный шаг, чтобы обеспечить безопасность в Украине.
Что было раньше: 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должна утвердить Верховная Рада.