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Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения

Ирина БалачукСреда, 23 февраля 2022, 14:49
Виталий Кличко. Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль вьезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 23 февраля

Прямая речь Кличко: "Если такое решение (о введении чрезвычайного положения – ред.) будет принято и вступит в действие, что это значит?

  • На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА.
  • Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей.
  • Может ограничиваться движение транспортных средств и проводиться их досмотр.
  • Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.
  • Запрещается проведение митингов, и возможны другие ограничения".

Детали: Кличко добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

По словам мэра, в ближайшее время будут организованы и проведены учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут длиться 30 дней.

Кличко объяснил, что все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева. Он соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.

Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение НС – это предупредительный шаг, чтобы обеспечить безопасность в Украине.

Что было раньше: 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должна утвердить Верховная Рада. 

Темы: Виталий КличкоКиевчрезвычайное положение
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