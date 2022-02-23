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30-денні навчання тероборони стартують на Харківщині

Роман ПетренкоСереда, 23 лютого 2022, 15:27
ТЕРОБОРОНА КИЄВА, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА

У Харківській області створюється оперативний штаб, куди увійдуть представники всіх силових відомств, а також розпочинаються навчання територіальної оборони на 30 днів, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні (23 лютого – ред.) відбудеться перше засідання такого штабу, куди входять також представники всіх абсолютно силових відомств... Очолює цей оперативний штаб за посадою голова обласної державної адміністрації. Ми розпочинаємо щоденні брифінги, які будуть проводитись о 10 годині ранку.

Ми на постійному зв'язку з нашим силовим блоком та представниками ЗСУ. Наразі будуть розгорнуті сили територіальної оборони безпосередньо на території області та розпочато відповідні навчання. Навчання продовжуватиметься 30 днів".

Деталі: Він нагадав, що у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану, запроваджується заборона на масові заходи та мітинги, проте підстав для запровадження комендантської години немає. Крім того, діятиме посилений контроль на в'їздах/виїздах з території області.

Нагадаємо: Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю. Крім того, росіяни придбали 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Теми: Харківська областьЗбройні сили
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