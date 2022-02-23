Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

30-дневные учения теробороны стартуют на Харьковщине

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 17:27
ТЕРОБОРОНА КИеВА, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА

В Харьковской области создается оперативный штаб, куда войдут представители всех силовых ведомств, а также начинаются учения териториальной обороны на 30 дней, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (23 февраля – ред.) пройдет первое заседание такого штаба, куда входят также представители всех абсолютно силовых ведомств... Возглавляет этот оперативный штаб по должности глава областной государственной администрации. Мы начинаем ежедневные брифинги, которые будут проводиться в 10 часов утра.

Мы на постоянной связи с нашим силовым блоком и представителями ВСУ. Сейчас будут развернуты силы территориальной обороны непосредственно на территории области и начаты соответствующие учения. Учения продолжаться 30 дней".

Детали: Он напомнил, что в связи с введением чрезвычайного положения, вводится запрет на массовые мероприятия и митинги, однако оснований для введения комендантского часа нет. Кроме того, будет действовать усиленный контроль на въездах/выездах с территории области.

Предыстория: Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью. Кроме того, россияне приобрели 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

Темы: Харьковская областьВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Харьковская область
РФ наращивает силы на границе с Харьковщиной и купила 45 тысяч пакетов для трупов – СБУ
Ярославский заявляет, что в деле о смертельном ДТП подтасовывают факты
ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего "нашлись" после огласки в СМИ
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...