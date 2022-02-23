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30-дневные учения теробороны стартуют на Харьковщине

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 14:27
30-дневные учения теробороны стартуют на Харьковщине
ТЕРОБОРОНА КИеВА, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА

В Харьковской области создается оперативный штаб, куда войдут представители всех силовых ведомств, а также начинаются учения териториальной обороны на 30 дней, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (23 февраля – ред.) пройдет первое заседание такого штаба, куда входят также представители всех абсолютно силовых ведомств... Возглавляет этот оперативный штаб по должности глава областной государственной администрации. Мы начинаем ежедневные брифинги, которые будут проводиться в 10 часов утра.

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Мы на постоянной связи с нашим силовым блоком и представителями ВСУ. Сейчас будут развернуты силы территориальной обороны непосредственно на территории области и начаты соответствующие учения. Учения продолжаться 30 дней".

Детали: Он напомнил, что в связи с введением чрезвычайного положения, вводится запрет на массовые мероприятия и митинги, однако оснований для введения комендантского часа нет. Кроме того, будет действовать усиленный контроль на въездах/выездах с территории области.

Предыстория: Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских военных на границе с Харьковской областью. Кроме того, россияне приобрели 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

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Темы: Харьковская областьВооруженные силы
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