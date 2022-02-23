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Спостерігачі ОБСЄ нарахували 166 одиниць військової техніки в ОРДЛО

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 17:40
ілюстративне фото з сайту "Укрінформу"

Протягом минулої доби спостерігачі зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 166 одиниць військової техніки збройних формувань РФ.

Джерело: повідомлення СЦКК

Деталі: За даними місії ОБСЄ, зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 5 одиниць, з них:

поблизу Донецька - буксирувані гаубиці (3 одиниці);

Старобешеве (32 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).

В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 161 одиниць, з них:

  • зберігання в районах:

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці/ міномет

(3 одиниці); самохідні гаубиці (10 одиниць); танки (10 одиниць);

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); буксирувана артилерія (5 одиниць);

Дубове (56 км від лінії зіткнення) – 1 буксируваний міномет;

Перевальськ (38 км від лінії зіткнення) – 1 танк;

  • військова присутність в районах:

Металіст (7 км від лінії зіткнення) – ББМ (9 одиниць); МТ-ЛБ (2 одиниці);

Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – ББМ (57 одиниць);

Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – ББМ (46 одиниць).

 

Вказано, що з початку тижня загалом було виявлено 300 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.

Наголошується, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема 21 лютого бойовики 7 відмовляли в доступі патрулям СММ ОБСЄ в населених пунктах: Петрівське, Ясинувата, Василівка, Крута Балка, Староласпа, Кадіївка, Вознесенівка.

Також ЗФ РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА.

Що передувало: У повідомленні від 22 лютого вказувалося, що за попередню добу було зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

Теми: ОРДЛОвійнаОБСЄ
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