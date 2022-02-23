Спостерігачі ОБСЄ нарахували 166 одиниць військової техніки в ОРДЛО
Протягом минулої доби спостерігачі зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 166 одиниць військової техніки збройних формувань РФ.
Джерело: повідомлення СЦКК
Деталі: За даними місії ОБСЄ, зокрема в зоні дій так званого "1 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 5 одиниць, з них:
поблизу Донецька - буксирувані гаубиці (3 одиниці);
Старобешеве (32 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).
В зоні дій так званого "2 армійського корпусу", всього розміщено озброєння та військової техніки 161 одиниць, з них:
- зберігання в районах:
Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – буксирувані гаубиці/ міномет
(3 одиниці); самохідні гаубиці (10 одиниць); танки (10 одиниць);
Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); буксирувана артилерія (5 одиниць);
Дубове (56 км від лінії зіткнення) – 1 буксируваний міномет;
Перевальськ (38 км від лінії зіткнення) – 1 танк;
- військова присутність в районах:
Металіст (7 км від лінії зіткнення) – ББМ (9 одиниць); МТ-ЛБ (2 одиниці);
Бугаївка (37 км від лінії зіткнення) – ББМ (57 одиниць);
Міусинськ (62 км від лінії зіткнення) – ББМ (46 одиниць).
Вказано, що з початку тижня загалом було виявлено 300 одиниці військової техніки збройних формувань РФ.
Наголошується, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема 21 лютого бойовики 7 відмовляли в доступі патрулям СММ ОБСЄ в населених пунктах: Петрівське, Ясинувата, Василівка, Крута Балка, Староласпа, Кадіївка, Вознесенівка.
Також ЗФ РФ продовжують перешкоджати безпечним польотам БПЛА.
Що передувало: У повідомленні від 22 лютого вказувалося, що за попередню добу було зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.