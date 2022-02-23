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Наблюдатели ОБСЕ насчитали 166 единиц военной техники в ОРДЛО

Валентина РоманенкоСреда, 23 февраля 2022, 16:40
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 166 единиц военной техники в ОРДЛО
иллюстративное фото с сайта "Укринформа"

За прошедшие сутки наблюдатели зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 166 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.

Источник: сообщение СЦКК

Детали: По данным миссии ОБСЕ, в частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 5 единиц, из них:

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вблизи Донецка – буксируемые гаубицы (3 единицы);

Старобешево (32 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 161 единица, из них:

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  • хранение в районах:

Миусинск (62 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы/ миномет (3 единицы); самоходные гаубицы (10 единиц); танки (10 единиц);

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – танки (17 единиц); буксируемая артиллерия (5 единиц);

Дубовое (56 км от линии столкновения) – 1 буксируемый миномет;

Перевальск (38 км от линии столкновения) – 1 танк;

  • военное присутствие в районах:

Металлист (7 км от линии столкновения) – ББМ (9 единиц); МТ-ЛБ (2 единицы);

Бугаевка (37 км от линии столкновения) – ББМ (57 единиц);

Миусинск (62 км от линии столкновения) – ББМ (46 единиц).

 

Указано, что с начала недели было выявлено 300 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.

Отмечается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, 21 февраля боевики 7 отказывали в доступе патрулям СММ ОБСЕ в населенных пунктах: Петровское, Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Староласпа, Кадиевка, Вознесеновка.

Также ЗФ РФ продолжают препятствовать безопасным полетам БПЛА.

Что предшествовало: В сообщении от 22 февраля указывалось, что за предыдущие сутки было зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Темы: ОРДЛОвойнаОБСЕ
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