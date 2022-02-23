Наблюдатели ОБСЕ насчитали 166 единиц военной техники в ОРДЛО
За прошедшие сутки наблюдатели зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 166 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.
Источник: сообщение СЦКК
Детали: По данным миссии ОБСЕ, в частности, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 5 единиц, из них:
вблизи Донецка – буксируемые гаубицы (3 единицы);
Старобешево (32 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 161 единица, из них:
- хранение в районах:
Миусинск (62 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы/ миномет (3 единицы); самоходные гаубицы (10 единиц); танки (10 единиц);
Бугаевка (37 км от линии столкновения) – танки (17 единиц); буксируемая артиллерия (5 единиц);
Дубовое (56 км от линии столкновения) – 1 буксируемый миномет;
Перевальск (38 км от линии столкновения) – 1 танк;
- военное присутствие в районах:
Металлист (7 км от линии столкновения) – ББМ (9 единиц); МТ-ЛБ (2 единицы);
Бугаевка (37 км от линии столкновения) – ББМ (57 единиц);
Миусинск (62 км от линии столкновения) – ББМ (46 единиц).
Указано, что с начала недели было выявлено 300 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.
Отмечается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.
В частности, 21 февраля боевики 7 отказывали в доступе патрулям СММ ОБСЕ в населенных пунктах: Петровское, Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Староласпа, Кадиевка, Вознесеновка.
Также ЗФ РФ продолжают препятствовать безопасным полетам БПЛА.
Что предшествовало: В сообщении от 22 февраля указывалось, что за предыдущие сутки было зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.