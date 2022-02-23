Аваков, Коломойський, Турчинов: Росія опублікувала список українських "військових злочинців"

Слідчий комітет Росії оприлюднив список українських військових та політичних діячів, які нібито причетні до "вбивства російськомовних людей Донбасу".

Джерело: Слідком Росії

Дослівно: "Українська влада та представники воєнізованих формувань, нехтуючи нормами міжнародних актів та договорів, продовжують знищувати мирне населення, не припиняючи постійних обстрілів населених пунктів "Луганської та Донецької народних республік".

Деталі: Зазначається, що Росія нібито зафіксувала "сотні фактів, що кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни", порушила понад 400 справ "про події на Донбасі".

Слідком РФ заявляє, що нібито встановив причетність до скоєння злочинів 85 осіб у складі військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур України.

Серед цих людей колишній командувач військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, екскомандувач військово-повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, екскомандувач високомобільними десантними військами ЗСУ Михайло Забродський та інші. Вони нібито відповідальні за "загибель людей і руйнування населених пунктів Донбасу".

Також серед "фігурантів" - військовослужбовці ЗСУ, зокрема керівники – Валерій Ісмаїлов, Андрій Грищенко, Михайло Прокопів, Сергій Заболотний та інші – через них нібито "загинули четверо мирних жителів, у тому числі маленький хлопчик".

"За обстріл мирних громадян" Росія хоче судити командирів кількох бригад і батальйону "Айдар".

Для РФ "очевидні злочини" ексглави МВС Арсена Авакова та його ексзаступника Антона Геращенка, ексміністра оборони Анатолія Гриценка, які "закликали до здійснення терористичної діяльності".

Зазначається, що ексміністр оборони Валерій Гелетей та ексглава Генштабу Віктор Муженко "віддавали накази з метою повного знищення національної групи російськомовних громадян".

Російським Слідком також "залучаються" ексгубернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та ексглава парламенту Олександр Турчинов – причина не вказана.

Росіяни зазначають, що їм відомі поіменно всі учасники "Правого сектору" та батальйону "Азов", а також мають "неспростовні докази скоєння ними жорстоких злочинів щодо мирних громадян Донбасу".

Окупанти обіцяють, що цей список буде поповнюватися.

Передісторія: Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.