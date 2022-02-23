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Аваков, Коломойский, Турчинов: Россия опубликовала список украинских "военных преступников"

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 17:04
Аваков, Коломойский, Турчинов: Россия опубликовала список украинских военных преступников
фото: риа новости

Следственный комитет России обнародовал список украинских военных и политических деятелей, которые якобы причастны "к убийству русскоязычных людей Донбасса".

Источник: Следком России

Дословно: "Украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населённых пунктов "Луганской и Донецкой народных республик".

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Детали: Отмечается, что Россия якобы зафиксировала "сотни фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны", возбудила более 400 дел "о событиях на Донбассе".

Следком РФ заявляет, что якобы установил причастность к совершению преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.

Среди этих людей бывший командующий военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко, экс-командующий военно-воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, экс-командующий высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаил Забродский и другие. Они якобы ответственны "за гибель людей и разрушения населённых пунктов Донбасса".

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Также в числе "фигурантов" - военнослужащие ВСУ, в том числе руководители – Валерий Исмаилов, Андрей Грищенко, Михаил Прокопив, Сергей Заболотный и другие – из-за них якобы погибли "четверо мирных жителей, в том числе маленький мальчик".

"За обстрелы мирных граждан" Россия хочет судить командиров нескольких бригад и батальона "Айдар".

Для РФ "очевидны преступления" экс-главы МВД Арсена Авакова и его экс-зама Антона Геращенко, экс-министра обороны Анатолия Гриценко, которые "призывали к осуществлению террористической деятельности".

Отмечается, что экс-министр обороны Валерий Гелетей и экс-глава Генштаба Виктор Муженко "отдавали приказы с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан".

Российским Следкомом также "привлекаются" экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и экс-глава парламента Александр Турчинов – причина не указана.

Россияне отмечают, что им известны поименно все участники "Правого сектора" и батальона "Азов", а также имеют "неопровержимые доказательства совершения ими жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса".

Оккупанты обещают, что список будет пополняться

Предыстория: Соединенные Штаты Америки получили разведывательные данные о том, что Россия в случае вторжения в Украину может атаковать известных политических оппонентов, антикоррупционных активистов, белорусских и российских диссидентов, живущих в изгнании.

Темы: РосcияВооруженные силы
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